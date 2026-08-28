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Lucid Air'den Yangın Riski: 27 Bin Araç Geri Çağrıldı

Lucid Air'den Yangın Riski: 27 Bin Araç Geri Çağrıldı
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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Lucid'in amiral gemisi Air lüks sedanlarından 27.185 adedinin, harici aydınlatma devresinin aşırı ısınarak yangın riski oluşturması nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu. Sorun giderilene kadar araç sahiplerinin araçlarını açık alanda park etmeleri istenirken, Lucid sorunu çözmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Reuters'ın haberine göre, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Cuma günü yaptığı açıklamada, Lucid'in amiral gemisi Air lüks sedanlarından 27.185 adedinin, harici aydınlatma devresinin aşırı ısınarak yangın riskini artırması nedeniyle ABD'de geri çağrıldığını bildirdi.

Geri çağrı bildirimi, sorun giderilene kadar araç sahiplerinin araçlarını açık alanda ve yapılardan uzakta park etmelerini istedi. NHTSA, Lucid'in bu sorunu çözmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi yayınladığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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