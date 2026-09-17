Haberler

Lucid ve Bolt, Avrupa'da sürücüsüz yolculuk hizmetleri için güçlerini birleştiriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lucid ve Bolt, Avrupa'da sürücüsüz yolculuk hizmetleri için güçlerini birleştiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li elektrikli araç üreticisi Lucid Group ile Avrupalı paylaşımlı hareketlilik platformu Bolt, Avrupa'nın yükselen robotaksi pazarına girmek için ortaklık kurdu.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Lucid Group ile Avrupalı paylaşımlı hareketlilik platformu Bolt, 17 Eylül'de yaptıkları açıklamada Avrupa genelinde sürücüsüz yolculuk hizmetleri sunmak için ortaklık kurduklarını duyurdu. Ortaklık, robotaksi geliştirmenin pilot programlardan ticari uygulamaya geçişini yansıtıyor; özellikle Avrupa'da şirketler ölçek büyütmek için yarışırken rekabet de kızışıyor.

Uber, Verne ve Pony.ai ağustosta Zagreb'de robotaksi yolculuklarını başlatmış, Alphabet'in sahip olduğu Waymo ise 2027 sonunda Almanya'da planlanan lansman öncesinde Münih'te otonom araçları test ediyor.

Bolt, otonom filosunu 2035'e kadar 100 bin araca çıkarma hedefi kapsamında büyük Avrupa şehirlerinde 25 bin tam otonom Lucid aracı konuşlandırmayı planlıyor. Araçların Lucid'in yakında çıkacak Midsize platformuna dayanması ve Nvidia'nın Hyperion otonom araç mimarisini kullanması bekleniyor.

Lucid ve Bolt, SAE Seviye 4 otomasyon için tasarlanmış, tanımlı çalışma koşulları ve alanlarında müdahale gerektirmeden çalışabilen otonom sürüş sistemine hazır bir araç platformunu birlikte geliştirecek. Bolt'un otonom sürüş birimi araç, yazılım, güvenlik ve yolcu deneyimi gereksinimlerinin belirlenmesine yardımcı olacak; ayrıca daha geniş bir yayılım için filo altyapısı, işletim sistemleri ve şehir ortaklıklarını kuracak. Bolt filoyu sahiplenmeyi ve işletmeyi amaçlıyor.

Şirketler, otonom sürüş teknolojisi ortakları, Avrupalı düzenleyiciler ve politika yapıcılarla da çalışacaklarını belirtti. Lucid'in Uber ve otonom sürüş firması Nuro ile ABD'de ayrı bir robotaksi ortaklığı bulunuyor; bu kapsamda Uber, bu yıldan itibaren Gravity SUV ve yakında çıkacak Midsize platformundaki modeller dahil en az 35 bin Lucid aracı konuşlandırmayı taahhüt etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi
Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki! 'İslam aleminin kalbine saldırı'

Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki!
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

THY Kadın Voleybol Takımı'na vize engeli! Turnuvadan çekildiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü
13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama

Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Gören Aziz Yıldırım sandı! Benzerlik yok artık dedirtti

Bir ilimiz onu konuşuyor!

Ve Orkun Kökçü'nün durumu belli oldu! Marsilya maçı öncesi müjde

Milyonların merakla beklediği haber geldi