Lewis Hamilton, Hayalindeki Ferrari F40'ı Yeniden Hayata Döndürüyor

Lewis Hamilton, Maranello'da Ferrari ile birlikte hayalindeki otomobil F40'ı yeniden inşa etmek için çalışıyor. Bu yeni F1 dışı projesini herkesle paylaşmak için sabırsızlanıyor.

1987-1993 yılları arasında yalnızca 1.311 adet üretilen Ferrari F40, bugün hala koleksiyonerlerin en değerli parçalarından biri. Nicola Materazzi'nin mühendisliğini yaptığı, Pininfarina'nın tasarladığı ortadan motorlu, arkadan itişli bu spor otomobil, yarış versiyonu 1994-1996'da üretilse de yol versiyonu hala en üstün kabul ediliyor.

F40, ünlü isimler tarafından kullanılmış ve herkesin övgüsünü kazanmıştır. Şık tasarımı hala kalpleri fethediyor. Yedi kez F1 dünya şampiyonu Hamilton da bu hayranlığını sık sık dile getirdi. Artık bir F40'a sahip. Diğer sürücüler gibi o da son zamanlarda yol otomobillerinde pek görünmüyor; ancak F40 onun için farklı bir canavar.

Hamilton, 2025'te Scuderia Ferrari'ye katıldığında Maranello'da F40 ile fotoğraflandı. Bu yılın başlarında Japonya GP hafta sonunda bir F40'ı Japonya sokaklarında sürdü. Şimdi de bir F40'ı sahiplenerek Maranello'ya getirdi. Mühendisler, otuz yılı aşkın süredir tozlu bir garajda bekleyen aracı hayata döndürmek için haftalarca çalıştı. Bu, onun dahil olduğu restorasyon projesi.

Hamilton, tozlu F40'ı göstererek "Benim kendi F40'ım" diye yazdı. "Bu, hayalimdeki otomobil ve ben de hatırladığım kadarıyla hep öyleydi. Çocukken bir tane sahibi olmayı hayal ediyordum. Ferrari'ye katıldığımda Maranello'daki ilk günümde yanımda bir tane olmasına dikkat ettim. Benim için bu çok anlamlı." dedi.

Bu otomobiller sanat eseri ve inanılmaz derecede nadir. Bu yüzden otuz yıldan fazla süredir bir garajda durup tozlanmış bu aracı bulduğumda onu eve getirmem gerektiğini anladım. Önce Maranello'ya getirdim. Fabrikadaki usta mühendisler ve mekanikerler onu hayata döndürmek için haftalarca çalıştı. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu gerçekten gerçekleşmiş bir rüya. Sizinle daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Takipte kalın."

Kaynak: Haber Merkezi