Leclerc Macaristan'da En Hızlıyı Yaptı Ama Ferrari Arızası Yaşadı

Charles Leclerc, Macaristan Grand Prix'si Cuma günkü ilk antrenman seansında Red Bull'dan Max Verstappen'i geride bırakarak en hızlı zamanı yaptı ancak Ferrari'sinde bir güç arızası yaşadı. Monako pilotu, 1: 19.075'lik derecesiyle dört kez dünya şampiyonunu 0.484 saniye farkla geçti.

Lewis Hamilton ikinci Ferrari'yle üçüncü olurken, seans Lance Stroll'ün yeni Aston Martin'de süspansiyon arızası yaşamasıyla kırmızı bayrakla durduruldu. Leclerc de arıza nedeniyle garaja döndü. Pistteki rüzgar ve toz nedeniyle seans dağınık geçti. Pilotlar araçlarından memnun olmadıklarını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi