Kütahya'da aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kütahya-Eskişehir kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil yol kenarındaki su kanalına düşerek takla attı. Araçtaki 4 kişi, iki çocukla birlikte hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

KÜTAHYA'da, yol kenarındaki su kanalına düşüp takla atan otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir kara yolu 25'inci kilometrede meydana geldi. İ.Ç.'nin (37) kontrolünü yitirdiği 20 PN 142 plakalı otomobil, savrulup, yol kenarındaki su kanalına düşerek takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü İ.Ç. ile yanındaki eşi N.Ç. (34), çocuklar F.Ç. (5) ve E.Ç. (8) hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda