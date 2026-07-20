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Küçükçekmece'de 2. Klasik Otomobil Festivali Coşkusu

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Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 2. Klasik Otomobil Festivali'nde yüzlerce klasik araç sergilendi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 1959 Chevrolet ve 1952 askeri jeep gibi özel araçlar katılımcılara geçmişe keyifli bir yolculuk yaşattı.

Küçükçekmece Belediyesi, otomobil tutkunlarını bir araya getiren 2. Klasik Otomobil Festivali’ni düzenledi. Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’ndeki etkinlikte yüzlerce klasik otomobil sergilendi ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivale katılan Tayfun Başlangıç, 1959 model Chevrolet aracını “Sarışın Kamyonet” adıyla restore ettiğini ve günlük trafikte de kullandığını belirtti. Hakan Emre Vural ise M38 1952 model askeri jeep’ini dedesinden kalan bir emanet olarak tanımlayarak, aracın Kore Savaşı’nda görev aldığını ve sonra restore edildiğini anlattı.

Etkinlikte 90’lar DJ performansı ve çeşitli aktivitelerle ziyaretçiler, geçmişe keyifli bir yolculuk yaptı. 7’den 70’e her yaştan vatandaş, araç sahipleriyle fotoğraf çektirerek anılarını tazeledi. Festival, klasik araç meraklıları için unutulmaz bir buluşma noktası oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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