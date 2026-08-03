E20 benzini tartışması: Kongre'den Modi hükümetine 'veri yok' eleştirisi

Kongre Partisi, E20 benzininin ülke genelinde uygulanmaya başlanmasını sorgulayarak Modi hükümetini, yakıtın araçlar üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri giderecek yeterli veri ve rapor sunmamakla suçladı. Genel Sekreter Jairam Ramesh, Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari'nin 29 Temmuz'daki meclis açıklamasının soruları yanıtlamak yerine artırdığını belirtti.

Ramesh, tüketicilerin ve tamircilerin, özellikle 2023 öncesi üretilen araçlarda düşük yakıt verimliliği, motor performansı sorunları, soğukta zor çalışma ve uzun vadeli hasar bildirdiklerini söyledi. Eski araçlarda tıkanan enjektörler, korozyona uğrayan yakıt hatları ve lastik parçalarda hasar görüldüğünü iddia etti. Haziran 2026'da yapılan ve 44.000'den fazla 2023 öncesi araç sahibini kapsayan bağımsız bir ankete atıfta bulunan Ramesh, birçok kullanıcının E20 sonrası olumsuz etkiler yaşadığını öne sürdü.

Ramesh ayrıca Petrol Bakanı Hardeep Puri'nin biyoyakıt hasarı şikayetlerini reddetmesini eleştirdi. NITI Aayog'un 2021 Etanol Politikası Yol Haritası ve ARAI raporuna işaret ederek, E20'nin E10 için tasarlanan araçlardaki hortum, conta ve lastik aksamların ömrünü kısaltabileceğini, yakıt tanklarında korozyon riskini artırabileceğini ve motor arızalarına yol açabileceğini iddia etti.

E20'nin yakıt verimliliğini eski dört tekerleklilerde %6-7, eski iki tekerleklilerde %3-4 ve uyumlu dört tekerleklilerde %1-2 azaltabileceğini belirten Ramesh, "Halkın öfkesi artıyor, hesap verebilirlik talep ediliyor. Modi hükümetinin bakanları E20'nin zararsız olduğuna dair kimseyi ikna edemiyor çünkü gerçek veri yok" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi