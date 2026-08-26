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Koltuk kılıfı güvenlik riski oluşturabilir

Koltuk kılıfı güvenlik riski oluşturabilir
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Araçlarda sıkça kullanılan koltuk kılıfları, yan hava yastıklarının açılmasını engelleyerek güvenlik riski oluşturabiliyor. Uzmanlar, hava yastığı bulunan koltuklarda kılıf kullanılmamasını tavsiye ediyor.

Koltuk kılıfı, aracın içini temiz tutmak için sıkça kullanılan bir aksesuar. Ancak bu masum uygulama, otomobil güvenliği için kritik bir soruna yol açabilir. Yeni otomobillerin çoğunda koltukların yan kısmına entegre edilmiş hava yastıkları bulunuyor. Bu hava yastıkları, yandan çarpma anında açılarak sürücü ve yolcuları korumak için tasarlanmıştır. Koltuk kılıfları, bu hava yastıklarının düzgün şekilde açılmasını engelleyebilir. Bu yüzden birçok üretici, hava yastığı bulunan koltuklarda kılıf ve örtü kullanılmamasını öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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