Haberler

KGM, Actyon Hybrid'i Güney Kore'de satışa sundu

KGM, Actyon Hybrid'i Güney Kore'de satışa sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta boy SUV sınıfındaki Actyon'un hibrit versiyonu, 1,5 litrelik turbo benzinli motor ve iki elektrik motorlu seri-paralel hibrit mimarisiyle Güney Kore'de satışa çıktı.

KGM, orta boy SUV sınıfındaki Actyon modelinin hibrit versiyonunu Güney Kore'de satışa sundu. Actyon Hybrid, seri-paralel hibrit mimariye sahip.

Araçta 1,5 litrelik turbo benzinli motor, e-DHT hibrit şanzıman, iki elektrik motoru ve 1,83 kWh kapasiteli batarya bulunuyor. İçten yanmalı motor 221 Nm tork üretirken, ana çekişi üstlenen elektrik motoru 300 Nm tork sağlıyor.

Düşük hızlarda sürüş ağırlıklı olarak elektrik motoruyla gerçekleşiyor; daha yüksek hızlarda veya daha fazla güç gerektiğinde benzinli motor devreye giriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı

Oynayacak mı? Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Bursa’da kayıp olarak aranan öğretmenin İznik Gölü’nde cansız bedeni bulundu

Babası otomobilini göl kenarında buldu! Öğretmenden acı haber
Burdur'da polisten kaçan motosikletli ehliyet sınavına girdi! Çıkışta yakalanıp 390 bin TL ceza yedi

Polisten plakasını gizleyerek kaçtı! Yakalandığı yer şaşırttı
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi