Kayseri'de Park Halindeki Araça Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki araca çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenimahalle 16'ncı Cadde'de meydana geldi. Y.S. yönetimindeki 38 AJR 999 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 38 DN 746 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada sürücü ile araçtaki B.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda yolun sağ tarafında park halinde olan başka bir otomobile çarpıp, takla attığı, ardından da vatandaşların koşarak kaza yerine geldikleri görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

