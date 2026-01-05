Karabük'te park halindeki otomobil alev alev yandı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki H.D.'ye ait 45 YA 1769 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yanan otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü; otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.