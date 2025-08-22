Kandıra'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kandıra'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, eşi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Z.N. hastanede kurtarılamadı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde duvara çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü M.N. yaralandı, eşi Z.N. hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Babaköy Mahallesi sapağında meydana geldi. M.N.'nin kontrolünü yitirdiği 41 RR 275 plakalı otomobil, yol kenarındaki duvara çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki Z.N.'yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü M.N. ve eşi Z.N. ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Z.N. kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
