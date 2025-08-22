Kandıra'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde duvara çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü M.N. yaralandı, eşi Z.N. hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Babaköy Mahallesi sapağında meydana geldi. M.N.'nin kontrolünü yitirdiği 41 RR 275 plakalı otomobil, yol kenarındaki duvara çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki Z.N.'yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü M.N. ve eşi Z.N. ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Z.N. kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlattı.