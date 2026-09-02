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Jaguar Land Rover'dan Tarihi Adım: İlk Elektrikli Range Rover Tanıtıldı

Jaguar Land Rover'dan Tarihi Adım: İlk Elektrikli Range Rover Tanıtıldı
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Uzun süredir beklenen elektrikli Range Rover, resmi tanıtımıyla hayranlarının karşısına çıktı. Marka, modelin gerçek bir Range Rover kimliğini koruduğunu vurguluyor.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Jaguar Land Rover, ilk elektrikli Range Rover modelinin resmi tanıtımını bugün gerçekleştirdi. Araç, ilk olarak 2025 yılında görülmüş ve Land Rover tarihinin ilk elektrikli modeli olma özelliğini taşıyor.

Marka, "elektrik" ismine rağmen modelin her anlamda gerçek bir Range Rover olarak tasarlandığını; arazi kabiliyeti, lüks ve konfor anlayışından ödün verilmediğini belirtiyor. Elektrikli versiyon, içten yanmalı modellerden ilk bakışta ayırt etmek zor; tanıdık Range Rover görünümünü koruyor. Araç, dört yıllık geliştirme sürecinin ürünü olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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