İzmir'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolünü yitiren otomobil sürücüsü Taner Kotan (22), elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Olayın ardından trafik bir süre kontrol altında tutuldu.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Taner Kotan (22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kızılüzüm Caddesi'nde meydana geldi. Taner Kotan'ın kontrolünü yitirdiği 18 AAV 584 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kotan, ekipler tarafından çıkarılarak Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Taner Kotan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle Kızılüzüm-Kemalpaşa Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Aracın kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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