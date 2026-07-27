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Isuzu'dan 3 dakikada batarya değişimli elektrikli çöp kamyonu

Isuzu'dan 3 dakikada batarya değişimli elektrikli çöp kamyonu
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Isuzu, Yokohama Belediyesi ile iş birliğiyle elektrikli çöp kamyonları için üç dakikalık batarya değişim sistemi geliştiriyor. Modüler batarya paketleriyle maliyet düşüren sistem, operasyonel sürekliliği hedefliyor. Proje Mart 2028'e kadar sürecek.

Isuzu Motors, Yokohama Belediyesi ile iş birliği içinde elektrikli çöp kamyonları için üç dakikalık bir batarya değişim sistemi geliştiriyor. Bu sistem, yoğun çalışma döngüsüne sahip ticari araçların uzun şarj sürelerini ortadan kaldırarak operasyonel sürekliliği sağlamayı amaçlıyor. Proje Mart 2028'e kadar sürecek.

EVision Cycle Concept adı verilen sistemde, batarya paketleri modüler ve paylaşılabilir enerji varlıkları olarak ele alınıyor. Boş bataryalar yaklaşık üç dakikada dolu olanlarla değiştirilerek araçların gün boyu sahada kalmasına olanak tanıyor. Ayrıca bu yaklaşım, daha küçük batarya konfigürasyonları sayesinde üretim maliyetlerini de düşürüyor. Isuzu, bu girişimi kentsel lojistik denemelerinin devamı olarak görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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