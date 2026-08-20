Avis'e İspanya'da 1 Milyon Euro Ceza: Araç Kiralama Şirketine Trafik Cezası Ek Ücreti Yaptırımı

İspanya'da araç kiralayan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir karar alındı. İspanya Tüketici Bakanlığı, dünyanın önde gelen araç kiralama şirketlerinden Avis'e, müşterilerinden aldığı ek ücretler nedeniyle 1 milyon Euro ceza kesti. İspanyol tüketici makamları, uygulamayı "çok ciddi ihlal" olarak değerlendirdi ve en yüksek para cezasını uyguladı.

Yapılan incelemeye göre, Avis'ten araç kiralayan bir sürücü trafik ihlali cezası aldığında resmi cezanın yanı sıra faturaya 34-45 euro arasında "cezaların idari yönetimi" adı altında ek ücret ekleniyordu. Şirket bu ücretin, sürücü kimliğinin yetkililere bildirilmesi sürecindeki masrafları karşıladığını savundu; ancak İspanyol makamları bunu kabul etmedi.

İspanya trafik mevzuatına göre aracın kayıtlı sahibi, ihlalde bulunan sürücüyü yetkililere bildirmekle yükümlü. Kiralık araçlarda bu sorumluluk kiralama şirketine ait. Yetkililer, şirketin yasal zorunluluğunu yerine getirmesi için müşteriden ayrıca ücret alınmasını haksız sözleşme şartı olarak değerlendirdi. Soruşturmanın, Bask bölgesindeki tüketici örgütü EKA/ACUV'un şikayeti üzerine başladığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi