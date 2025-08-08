İnegöl'de Motor Kısmından Alev Alan Otomobil Hurdaya Döndü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, hurdaya döndü. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 2'nci Metal Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin Ç. (56) yönetimindeki 16 KHC 62 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekip, aracı terk etti. Otomobildeki yangın büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.