Elektrikli Araç Batarya Sağlığı Araştırması: Hyundai IONIQ 5 ve Mercedes EQA Zirvede, Nissan Leaf Son Sırada

Avusturya merkezli AVILOO, 2022-2026 yılları arasında gerçekleştirilen 500 binden fazla bağımsız testi kapsayan batarya sağlığı araştırmasını yayımladı. Çalışma, 20 farklı modelin batarya durumunu gerçek araç verileriyle inceliyor ve 50 bin, 100 bin ile 150 bin kilometrede medyan sağlık (SoH) değerlerini hesaplıyor.

Araştırmada aynı model içinde bile batarya sağlığında yüzde 13,5'e varan farklar tespit edildi. Bu farklılıklar, aracın menzilini ve ikinci el değerini doğrudan etkiliyor. Ayrıca küçük bataryalı araçların, aynı mesafe için daha çok şarj döngüsüne ihtiyaç duyduğundan daha hızlı kapasite kaybettikleri görüldü.

50 bin ve 100 bin kilometrede en yüksek medyan batarya sağlığı Hyundai IONIQ 5'te ölçüldü. 150 bin kilometrede ise lider değişti; Mercedes-Benz EQA yaklaşık yüzde 94'lük SoH ile ilk sıraya yerleşti. Onu IONIQ 5 ve BMW i4 takip etti.

En kötü performans ise Nissan Leaf ZE1'de görüldü. 40 kWh'lik bataryasıyla Leaf, tüm kilometre eşiklerinde en düşük medyan SoH değerine sahip oldu. AVILOO, ölçümleri OBD bağlantısına takılan FLASH Test ile yaptığını ve bu raporu yılda iki kez yayımlayacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi