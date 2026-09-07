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İkinci El Araçlarda Boya Ölçümü: Boyalı Aracı Anlamanın En Güvenilir Yolu

İkinci El Araçlarda Boya Ölçümü: Boyalı Aracı Anlamanın En Güvenilir Yolu
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Satıcı şeffaf davranmadığında aracın boyalı olup olmadığını anlamak zorlaşır. Boya ölçümü, mikron cinsinden kalınlık hesabıyla bu sorunu güvenilir şekilde çözer.

İkinci el araç alırken aracın boyalı olup olmadığını anlamak, satıcının dürüst davranmaması halinde zorlaşır. Boya ölçümü, bu sorunu çözmek için en güvenilir yöntemlerdendir. Peki boya ölçümü nedir ve nasıl yapılır?

Boya ölçümü, metal yüzeydeki boya katmanının kalınlığını mikron cinsinden hesaplar. Aracın her noktası tek tek taranır; ortaya çıkan değerler, o bölgede ek bir katman olup olmadığını gösterir. Normal boya kalınlığı marka ve segmente göre değişir: Avrupa ve Japon otomobillerde 80-120 mikron, lüks segmentte 100-150 mikron, ekonomik segmentte 60-100 mikron arası kabul edilir. Tüm panellerde benzer değerler beklenir; çok farklı değerler, aracın işlem gördüğüne işaret eder.

Mikron değerleri aracın geçmişi hakkında bilgi verir. 150-250 mikron lokal boya veya yüzeysel rötuşu, 250-400 mikron komple boyayı, 400-600 mikron macun kullanıldığını, 600 mikron üzeri ise üst üste boya veya macun kaplamalarını gösterir. Bu son değer, ciddi hasar geçmişinin habercisi olabilir.

Boya kontrolünde yalnızca kaportaya bakmak yetmez. Kapı fitillerinin içi, kaputun alt bölümleri ve bagaj gibi yerler de incelenmelidir. Bu bölgelerdeki renk ve kalınlık farkları, aracın geçmişine dair önemli ipuçları verir. İkinci el araç alırken boyalı bir aracı anlamak için ölçüm yapmak tek başına yeterli değildir; uzman desteği almak en güvenli yoldur.

Kaynak: Haber Merkezi
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