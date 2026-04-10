Iğdır'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü
Iğdır-Doğubayazıt yolunda meydana gelen kazada, Mehmet Salih Uğuz (44) kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Iğdır-Doğubayazıt yolu Kavaktepe mevkisinde meydana geldi. Mehmet Salih Uğuz'un kullandığı 46 VJ 254 otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Salih Uğuz olay yerinde hayatını kaybetti. Uğuz'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
