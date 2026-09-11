IG Metall, Volkswagen'den 2024 ücret anlaşmasına bağlı kalacağını açıklamasını istiyor

Almanya'nın IG Metall sendikası, Volkswagen'den 2024'te varılan kapsamlı ücret anlaşmasına bağlı kalacağını net biçimde taahhüt etmesini istiyor. Sendikanın önde gelen temsilcisi Thorsten Groeger, Hanover'de gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemdeki yeniden yapılanma anlaşmasının bu düzenlemeyi zayıflatabileceği endişesini dile getirdi. IG Metall üyeleri cuma günü, Aralık 2024'te imzalanan anlaşmanın parçası olan yasal bir maddeye başvurmaya karar verdi.

Bu adım, Volkswagen'in geleceği için yönetim ile işçi temsilcileri ve eyalet hükümeti paydaşlarını karşı karşıya getiren mücadelede tırmanış olarak değerlendiriliyor. Şirketin işten çıkarmaları yaklaşık iki katına çıkararak 100 bine yaklaştırma ve üretimi ciddi biçimde azaltma planı tartışılıyor. Volkswagen işyeri konseyi başkanı Daniela Cavallo, 'Bu belirsizlik tesislerimizdeki iş gücü için sürdürülemez' dedi.

2024 anlaşması, kitlesel iş bırakma eylemlerinin ardından sağlanmıştı; 35 bin işten çıkarmayı beraberinde getirirken acil fabrika kapanmalarını önlemiş ve yönetimden belirli iş ile üretim garantileri alınmasını sağlamıştı. Anlaşma ayrıca 31 Aralık 2026'ya kadar grev yasağı içeriyor. Son aylarda CEO Oliver Blume'un yeniden yapılanma planları, önümüzdeki on yılın başında kapatılmakla tehdit edilen dört fabrika, Çin rekabeti, artan gümrük ödemeleri ve yüksek üretim maliyetleri nedeniyle taraflar arasında gerilim yeniden arttı.

Kaynak: Haber Merkezi