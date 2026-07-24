Hyundai Kona'nın Yeni Nesli Sızdırıldı: Daha Sert Tasarım ve Pleos Connect Geliyor

Hyundai Kona'nın bugüne kadar sıra dışı bir küçük SUV olduğu biliniyor. İnternete sızan bir fotoğraf, modelin üçüncü neslinde çok daha farklı bir tasarıma gidebileceğini gösteriyor. Sızan görüntü resmi olmadığı için kesin değil, ancak daha yüksek kaput, dik ön bölüm ve kutulu gövde, Kona'nın crossover görünümünden uzaklaşıp daha ciddi bir SUV kimliğine bürüneceğini düşündürüyor.

Electrek'in haberine göre Hyundai, ikinci nesil makyajı atlayarak doğrudan üçüncü nesle geçebilir. Yeni modelde kapak tipi motor kaputu, yatay piksel aydınlatmalar ve dik ön yüz öne çıkıyor. Tasarımın Crater Concept ve IONIQ 5 karışımı olduğu yorumlanıyor. Kabinde asıl sürpriz Pleos Connect olabilir: Android Automotive tabanlı sistem 12,9 veya 14,6 inç ekran seçenekleriyle sunulabilecek. İsteğe bağlı sürücü ekranı da olabileceği iddia ediliyor. Ancak bu donanımlar resmen doğrulanmadı.

Motor tarafında kesinleşmiş bir açıklama yok. Benzinli, hibrit ve tam elektrikli seçeneklerin korunacağı tahmin ediliyor. Hibrit versiyonda yeni Kia Seltos'taki 1.6 litrelik sistem kullanılabilir, ancak güç değerleri ve batarya kapasitesi belirsiz. Yeni Kona'nın Türkiye fiyatı da bilinmiyor. Üçüncü neslin 2027 veya 2028'de yollara çıkması bekleniyor. Hyundai resmi tanıtım yapana kadar tüm bilgiler iddia olarak kalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi