Hyundai'de Grev Büyüyor: 6 Saate Uzayan Eylemler Onaylandı

Merkez grev komitesi, Hyundai çalışanlarının 14 ve 18 Ağustos tarihlerinde vardiya başına 6 saate kadar uzatılan yeni iş bırakma eylemlerini onayladı. Bu, yaz tatilinden önce yapılan dört saatlik grevlerin artırılması anlamına geliyor. Sendika ayrıca fazla mesai ve özel vardiyaları reddederek üretimi daha da aksatmayı hedefliyor.

Hyundai Motor işçi sendikası, geçen yılki net karın yüzde 30'una eşit performans primi ve aylık 149 bin 600 wonluk temel ücret artışı talep ediyor. Ayrıca işten çıkarılan üyelerin işe iadesini ve emeklilik yaşının uzatılmasını istiyor. Şirket ise bu taleplerin 3 trilyon won'dan fazla maliyet getireceğini belirterek kabul edemeyeceğini açıkladı. Görüşmelerde bir aydan fazla süredir ilerleme sağlanamadı.

Grevler nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 42 bin aracın üretimi aksadı ve satış kayıplarının 1,1 trilyon wonu aşacağı tahmin ediliyor. Toplam üretim durdurma süresi 60 saate ulaştı. Ayrıca, tamamen yeniden tasarlanan yeni Tucson modelinin pilot üretimi sendika muhalefeti nedeniyle durduruldu. Hyundai Motor, bu modeli bu ay piyasaya sürmeyi hedefliyordu.

Kaynak: Haber Merkezi