Hyundai 2030 Hedefleri: 100+ Yeni Model ve 5,55 Milyon Satış

Hyundai Motor, küresel otomotiv işinde büyük bir genişlemeye hazırlanıyor. Şirket, 2030 yılına kadar 100'den fazla yeni ve güncellenmiş model tanıtmayı ve üretim kapasitesine yaklaşık 1,27 milyon araç eklemeyi planlıyor. Bu genişleme, kilit pazarlardaki talebi karşılamak ve tüketici tercihlerindeki değişimlere esneklik sağlamak amacıyla yapılıyor.

Hyundai, aynı dönemde küresel satış hedefini 5,55 milyon araç olarak belirledi. Elektrikli araçlar, hibritler ve genişletilmiş menzilli elektrikli araçlar bu satışların önemli bir bölümünü oluşturacak. Hindistan, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinde kritik bir rol oynayacak; üretim kapasitesi artırılacak ve hem iç pazar hem ihracat için model yelpazesi genişletilecek. Kuzey Amerika'da da hibrit araç serisi güçlendirilecek.

Araç satışlarının ötesinde Hyundai, yazılım tanımlı araçlar, otonom sürüş, yapay zeka ve robotik gibi geleceğin mobilite teknolojilerine yatırım yapıyor. Şirket, genişlemeyle birlikte karlılığı da artırmayı hedefliyor. Uzun vadeli strateji, artan üretim ve ürün portföyünü, daha teknoloji odaklı ve verimli bir iş modeliyle birleştiriyor.

Küresel otomobil endüstrisinde rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde açıklanan bu yol haritası, Hyundai'nin ölçek, elektrifikasyon ve yeni mobilite teknolojilerini birleştirerek 2030'a kadar büyümenin bir sonraki aşamasına hazırlanma çabasını gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi