2027 Hyundai Tucson Tanıtıldı: Cesur Tasarım ve Artan Boyutlar

Hyundai, 2027 model Tucson'u Kore'de düzenlenen etkinlikte tanıttı. Yeni nesil SUV, cesur tasarım değişiklikleri ve yenilikçi iç mekan özellikleriyle dikkat çekiyor. Tucson, modern teknolojileriyle otomobil severlerin beğenisine sunuldu.

Yeni Tucson'un boyutları önceki modele göre arttı. 4.700 mm uzunluk, 1.905 mm genişlik ve 1.685 mm yükseklik sunan araç, 2.785 mm aks mesafesiyle önceki nesilden 30 mm daha uzun bir yapıya sahip. İkinci sıra baş mesafesi 29 mm artırılırken, kapı açılma açısı 73 dereceden 83 dereceye çıkarıldı. Bu sayede iç mekanda daha fazla alan ve konfor sağlanıyor.

İç mekanda Hyundai'nin Palisade ve Ioniq 9 modellerinden esinlenen bir tasarım kullanıldı. Büyük orta dokunmatik ekran ve yüzer görünümlü gösterge paneli dikkat çekiyor. Ayrıca sürücü havalandırması, kart tutucu ve çift kablosuz şarj sistemi gibi özellikler bulunuyor. Renk seçenekleri arasında çamur grisi, güvercin grisi, siyah ve kum beji yer alıyor.

2027 Tucson serisine XRT versiyonu da eklendi. Bu versiyon, daha sağlam ve maceracı bir tasarıma sahip. Özel ön ızgara, geniş koruma plakası, kontrast siyah tekerlek kemerleri ve benzersiz alaşım jantlarla donatılmış. İç mekanda ise desenli koltuklar ve koruyucu paspaslar bulunuyor. Bagaj kapağında ise açık hava etkinlikleri için pratik LED aydınlatma yer alıyor.

Yeni Tucson'un platform ve güç aktarma organları hakkında henüz net bilgi yok. Ancak 1.6 litrelik hibrit sistemin en son sürümünün kullanılması bekleniyor. Bunun yanı sıra atmosferik ve turbo benzinli motorlar ile şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekleri de sunulabilir. Avrupa için kısa, Kore, Avustralya ve Amerika için uzun dingil mesafeli versiyonlar üretilmesi planlanıyor.

Sonuç olarak, 2027 Hyundai Tucson cesur tasarımı ve gelişmiş iç mekanıyla otomobil dünyasında merakla beklenen bir model olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi