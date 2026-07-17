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Hitachi Energy ve Eve, Elektrikli Uçan Arabalar İçin Şarj Altyapısı Geliştirecek

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Hitachi Energy ile Embraer'in kontrolündeki Eve, eVTOL araçlarının şarj altyapısını geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladı. Eve uçakları 2028'de sertifikasyon bekliyor, dünya çapında 2.700 ön sipariş alındı.

Hitachi Energy ve Eve, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçları için gerekli güç altyapısını geliştirmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı. Ortaklık kapsamında, Japon holdingi Hitachi'nin enerji birimi ile Brezilyalı uçak üreticisi Embraer'in kontrolündeki Eve, araçların şarj donanımı üzerinde birlikte çalışacak.

Bu anlaşma, Eve'in uçakları için şarj altyapısı konusunda imzaladığı ilk ortaklık olma özelliği taşıyor. Eve'in müşteri hizmetleri başkan yardımcısı Luiz Mauad, gücün ilk günden itibaren hazır olması gerektiğini, aksi takdirde uçamayacaklarını belirtti. Hitachi Energy Brezilya başkanı Glauco Freitas ise şirketinin elektrikli araç filo şarj teknolojisini eVTOL'lerin özel gereksinimlerine uyarlayacağını söyledi. Eve'in uçakları halen uçuş testlerinden geçiyor ve 2028'de sertifikasyon bekleniyor; şirket dünya çapında 2.700 ön sipariş aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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