Hindistan'da E20 Etanol Yakıtı Tartışması Büyüyor

Hindistan, otomobil endüstrisinde devrim niteliğindeki etanol karışımlı benzin politikasını genişletmeye çalışırken, halktan gelen tepkiler artıyor. Salı günü düzenlenen protesto yürüyüşünde, muhalefet lideri Arvind Kejriwal, 200 binden fazla kişinin imzaladığı dilekçeleri Başbakan Narendra Modi'nin konutuna taşımak istedi ancak polis tarafından engellendi. Hükümet, biyoyakıt hamlesinin ham petrol ithalatını azalttığını ve çiftçi gelirlerini artırdığını savunuyor.

E20 olarak bilinen yakıt, yüzde 20 etanol içeren benzin anlamına geliyor ve etanol büyük ölçüde şeker kamışından üretiliyor. Hindistan, son on yılda etanol karışım oranını yüzde 1,5'tan yüzde 20'ye çıkardı. Hükümet verilerine göre bu sayede 2014-15'ten bu yana yaklaşık 20 milyar dolar döviz tasarrufu sağlandı ve çiftçi gelirleri 16,4 milyar dolar arttı. Ancak sürücüler, E20'nin motorlara zarar verebileceği ve bakım maliyetlerini artırabileceği endişesi taşıyor.

Hükümet, yakıt verimliliğinde yüzde 3-5 oranında küçük bir düşüş olabileceğini kabul ediyor ancak motor hasarı iddialarını reddediyor. Petrol Bakanı Suresh Gopi, parlamento'da yaptığı açıklamada, 200 milyondan fazla iki tekerlekli araç ve 300 milyon otomobilin E20 ile sorunsuz çalıştığını söyledi. Üretici verilerine göre de E20'ye bağlı korozyon veya anormal aşınma rapor edilmedi. Otomotiv devleri Maruti Suzuki ve Hero MotoCorp da testlerde sorun görmediklerini açıkladı.

Eleştirmenler, hükümetin sürücülere E10, E20 ve harmanlanmamış benzin arasında seçenek sunmasını istiyor. Ancak hükümet, birden fazla yakıt seçeneğinin lojistik olarak zor ve maliyetli olacağını belirtiyor. Petrol Bakanlığı, bu durumun tedarik zincirinde büyük bir lojistik zorluk yaratacağını ve operasyonel verimliliği düşüreceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi