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Hindistan İki Tekerlekli Ambulans Standartlarını Belirliyor

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Hindistan, kırsal ve engebeli bölgeler için iki tekerlekli yol ambulanslarını düzenleyen yeni standartlar önerdi. 2027'den itibaren geçerli olacak kurallar, güvenlik, muayene ve tescil gerekliliklerini kapsıyor.

Karayolu Taşımacılığı ve Otoyol Bakanlığı (MoRTH), 1989 Merkezi Motorlu Taşıt Kuralları'nda değişiklik öneren bir taslak bildirim yayımladı. Bakanlığa göre, iki tekerlekli yol ambulansları şu anda ayrı bir araç kategorisi olarak düzenlenmiyor ve yapım, güvenlik, hasta taşıma sistemleri, tip onayı, tescil ve muayene gereklilikleri gibi konularda ulusal standartlar bulunmuyor.

Bakanlık, bu tür ambulansların kırsal ve uzak bölgeler ile engebeli arazilerde hızlı acil müdahale ve sağlık hizmetlerine erişim sağlayabileceğini belirtti. Önerilen değişikliklerle, 'AIS-209 (Bölüm 1): 2026 - Yaşam Destekli İki Tekerlekli Yol Ambulansları için Yapım ve İşlevsel Gereklilikler' standardının benimsenmesi planlanıyor. Taslak bildirime göre, 1 Ekim 2027'den itibaren üretilen L2 kategorisindeki iki tekerlekli yol ambulanslarının bu standarda uyması öneriliyor. Ayrıca tavan lambaları da aynı tarihten itibaren bu standarda tabi olacak.

Bakanlık standardı, iki tekerlekli yol ambulansını 'ambulans aksesuar ünitesi veya hasta taşıma sistemi takılmış veya bağlanmış L2 kategorisindeki araç' olarak tanımlıyor. Standart; araç dengesi, fren performansı, park freni, eğim tırmanma, arka görüş, bağlantı bütünlüğü, acil durum görünürlüğü ve uyarı cihazları ile güvenli hasta yükleme ve çevresel koşullardan korunma gibi güvenlik önlemlerini kapsıyor.

Operasyonel olarak, bu ambulanslar eyalet hükümetlerinin belirlediği bölgelerde tescil edilebilecek ve taşıt olarak kabul edilecek. Bu kapsamda, muayene belgelerinin her iki yılda bir yenilenmesi gerekecek. Muayene; ambulans ünitesinin montajı, lastikler, acil durum ışıkları, sedye ve kilit mekanizması, hasta bağlama sistemleri, yükleme-boşaltma mekanizmaları ve yangın söndürücünün durumunu kapsayacak.

Bakanlık, önerilen çerçevenin iki tekerlekli ambulansların tasarım ve işleyişine daha fazla güvenlik ve hesap verebilirlik getirmesini bekliyor. Ayrıca, geleneksel ambulansların erişimde zorluk yaşadığı yerlerde acil müdahaleyi hızlandıracağı belirtiliyor. Taslak kurallara ilişkin yorumlar 30 gün sonra incelenecek ve ardından 1989 Merkezi Motorlu Taşıt Kuralları kapsamında kurallar kesinleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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