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Hindistan'da İki Tekerlekli Ambulanslara Resmi Standart

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Hindistan, dar yollarda hızlı müdahale için kullanılan iki tekerlekli ambulansları resmi araç kategorisine almayı planlıyor. Bakanlık, güvenlik ve donanım standartlarını belirleyen taslağı görüşe açtı.

İki tekerlekli ambulanslar, Hindistan'da resmi bir araç kategorisi haline gelebilir. Karayolu Taşımacılığı ve Otoyollar Bakanlığı, ilk kez güvenlik, yapım ve işletim standartlarını belirleyen bir düzenleyici çerçeve önerdi. Bakanlık, 1989 tarihli Merkezi Motorlu Araç Kuralları'nda değişiklik taslağı yayımlayarak, mevcut düzenlemelerde yer almayan ancak dar yollar ve zorlu arazilerde hastalara ulaşmak için kullanılan bisiklet ambulanslarını resmen tanımayı hedefliyor.

Önerilen çerçeve, kırsal ve dağlık bölgelerde acil tıbbi erişimi iyileştirmeyi amaçlıyor. Taslağa göre, 1 Ekim 2027'den sonra üretilen L2 kategorisindeki iki tekerlekli yol ambulansları, AIS-209: 2026 standardına uymak zorunda olacak. Bu araçlar yalnızca eyaletlerin belirlediği bölgelerde tescil edilebilecek, taşıt aracı sayılacak ve her iki yılda bir muayene belgesi alacak. Ayrıca sedye kilitleri, hasta bağlama, lastikler, uyarı lambaları ve yangın söndürücü gibi donanımlar için özel denetimler öngörülüyor.

Yeni teknik standart, iki tekerlekli yol ambulansını L2 kategorisinde hasta taşıma sistemiyle donatılmış araç olarak tanımlıyor; stabilite, fren performansı, arka görüş ve hasta güvenliği için asgari gereksinimler belirliyor. Bakanlık, bu düzenlemenin geleneksel ambulansların ulaşamadığı yerlerde daha hızlı müdahale sağlayacağını ve operasyonlara güvenlik getireceğini vurguluyor. Taslak, 30 gün süreyle kamuoyunun görüşüne açıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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