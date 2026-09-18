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Hibrit Otomobillerde Elektrik Motoruyla Geri Hareket Dönemi

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Hibrit otomobil teknolojilerindeki gelişmeler, geri vites dişlisi ihtiyacını ortadan kaldırabilecek yeni bir çözümü gündeme getiriyor.

Hibrit otomobil teknolojilerindeki ilerlemeler, araçların yakıt tüketimi ve enerji verimliliğinin yanı sıra aktarma organlarında da yeni çözümler ortaya çıkarıyor.

Elektrik motorlarının ileri ve geri yönde çalışabilmesi, hibrit otomobillerde klasik geri vites dişlisine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırabiliyor. Bu teknoloji sayesinde aracın geri hareketi, mekanik bir geri vites sistemi yerine elektrik motorlarının dönüş yönünün değiştirilmesiyle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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