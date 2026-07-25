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Hamilton Macaristan GP ilk antrenmanda üçüncü, Leclerc en hızlı

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Lewis Hamilton, Ferrari'nin vites geçişlerinden şikayet ederken Charles Leclerc en hızlı zamanı kaydetti. Max Verstappen ikinci, Hamilton üçüncü oldu.

Lewis Hamilton, Macaristan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında üçüncü olurken, Ferrari takım arkadaşı Charles Leclerc en hızlı turu attı. Hamilton, aracının vites geçişlerinde sorun olduğunu belirtti. Leclerc de seansın sonlarında aracında bir arıza yaşadı ve pit yoluna döndü.

Seans, Lance Stroll'un Aston Martin'inin süspansiyon arızası nedeniyle kırmızı bayrakla durduruldu. Kimi Antonelli bu seansta yer almazken, ikinci antrenman yerel saatle 17: 00'de yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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