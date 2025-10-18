Haberler

Gaziantep'te Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

Gaziantep'te Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünde duman çıkan otomobil yangında kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve çıkış nedenini araştırıyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümünde dumanlar yükselen otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Yavuzselim Mahallesi'nde gece yarısı sürücüsü öğrenilemeyen, seyir halindeki 34 EAB 86 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekip dışarı çıktı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve çevredekilerin yardımıyla yangın söndürüldü. Otomobilde büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Kongrede tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Görüntü Türkiye'den! Olanı biteni çaresizce izlediler
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.