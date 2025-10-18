Gaziantep'te Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümünde dumanlar yükselen otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Yavuzselim Mahallesi'nde gece yarısı sürücüsü öğrenilemeyen, seyir halindeki 34 EAB 86 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekip dışarı çıktı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve çevredekilerin yardımıyla yangın söndürüldü. Otomobilde büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.