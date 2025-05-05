GAZİANTEP'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Nurdağı-Gaziantep kara yolunda seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, yangını fark ederek aracı yol kenarına çekti ve itfaiyeden yardım istedi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yandı.
Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 24'üncü kilometresinde öğle saatlerinde hareket halindeki Zeyyat B. (41) yönetimindeki 01 SV 365 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil