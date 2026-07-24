Londra Gatwick'te Robotlu Otopark Hizmeti Başlıyor

Londra Gatwick, Birleşik Krallık'taki ilk robotik havaalanı otopark hizmetini başlatmaya hazırlanıyor. Stanley Robotics iş birliğiyle hayata geçirilecek hizmette, yolcular araçlarını özel bir bırakma alanına getiriyor ve robotlar aracı lastiklerinden kaldırarak güvenli bir alana park ediyor. Yolcular diledikleri takdirde terminale yürüyebilir veya ücretsiz servis otobüsünü kullanabilir.

Gatwick, otopark alanında 7/24 güvenlik devriyesi ve ANPR kontrollü giriş-çıkış sistemi olduğunu belirtiyor. Hizmet, araç modellerinin yüzde 95'ine kadar uyumlu olacak, ancak alışılmadık boyut veya özelliklere sahip araç sürücülerinin önceden kontrol etmesi gerekiyor. Yolcular anahtarlarını yanlarında tutabiliyor ve dönüşlerinde araçları hazır bir şekilde onları bekliyor. Yeni hizmetin önümüzdeki ay başlaması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi