Fransa, Tesla'nın otonom araç testlerine onay verdi

Fransa, Tesla'nın otonom araçlarının Paris'te test edilmesine onay verdi. Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Çarşamba günü Elon Musk ile görüştükten sonra bu kararı açıkladı. Tabarot, X'te yaptığı paylaşımda, 'İki aracın kullanımımıza sunulmasıyla yol testleri aşamasına geçiyoruz' dedi.

Bu karar, Paris'in temmuzda güvenlik gerekçesiyle Tesla'nın tam otonom sürüş sistemini reddetmesinin ardından geldi. Bakan, Musk ile 'yapıcı' görüşme sonrası fikrini değiştirmiş görünüyor. Fransa böylece Tesla'nın FSD Supervisé sistemli araçlarına Avrupa'da izin veren ülkeler arasına katıldı.

Avrupa'da yıl başından bu yana beş ülke, Tesla'nın bu sistemle donatılmış araçlarına izin verdi. Bunlara Birleşik Krallık da dahil. Uber ve İngiliz otonom sürüş şirketi Wayve, perşembe günü Londra'da 15 robot taksiyle ticari hizmet başlattı. Araçlar, TfL'nin kuralları beklenirken insan gözetiminde çalışacak. Wayve ayrıca Tokyo ve Uber ile 'on başka şehirde' hizmet planladığını duyurdu. Fransa'nın kararı, Avrupa'da otonom sürüş teknolojileri için önemli bir adım sayılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi