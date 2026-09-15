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Ford, yakıt deposu bağlantısı nedeniyle 223 bin 472 F-150'yi geri çağırıyor

Ford, yakıt deposu bağlantısı nedeniyle 223 bin 472 F-150'yi geri çağırıyor
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ABD'de 2023-2027 model Ford F-150 pikap sahipleri için ön yakıt deposu bağlantılarındaki gevşeme riski nedeniyle geri çağırma kararı alındı.

Ford, ön yakıt deposunun gevşemesine yol açabilecek bir kusur nedeniyle yaklaşık çeyrek milyon F-150 pikabı geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayımlanan geri çağırma bildirimine göre, 2023-2027 model yıllarına ait 223 bin 472 F-150'de ön yakıt deposu kayışları düzgün şekilde sabitlenmemiş olabilir. Bu durum deponun sızması ya da yerinden ayrılması riskini doğuruyor.

Bu araçlar 4 Ocak 2023 ile 27 Ağustos 2026 arasında üretildi. NHTSA dosyasına göre, bazı araçlar fabrikadan yakıt deposu kayışları şasi raylarına tam olarak yerleştirilmeden çıkmış olabilir.

Gevşek bir yakıt deposu yakıt sızdırarak yangın riskini artırabilir veya motorun durmasına neden olabilir. Deponun araçtan ayrılması halinde, diğer sürücüler için de tehlike oluşabilir. Ford, arıza meydana gelmeden önce herhangi bir uyarı olmadığını belirtiyor.

Ford, 27 Ağustos itibarıyla satılmamış veya hizmet süresi üç aydan az olan araçları da geri çağırmaya dahil ediyor. Şirket, kusurun aracın ömrünün erken döneminde ortaya çıktığını söylüyor.

Şirket sorunun kaynağını, F-150 montaj tesislerinde kayış yerleşimini doğrulamak için kullanılan kameraların sürekli çalışmadığı dönemlere kadar takip etti.

Ford, araç sahiplerinin bilgilendirileceğini ve yakıt deposu kayışlarının ücretsiz olarak incelenip gerekiyorsa değiştirilmesi için araçlarını yetkili servise götürebileceğini açıkladı.

Bu haber, NHTSA tarafından sağlanan bilgilerle yazılmıştır. Haber Orlando'dan bildirilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi
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