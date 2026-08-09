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Ford, Dört Kapılı Mustang'i Piyasaya Sürmeyi Planlıyor

Ford, Dört Kapılı Mustang'i Piyasaya Sürmeyi Planlıyor
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Ford, bayilerine Mustang'in dört kapılı bir versiyonunu üretme planını açıkladı. 1964'ten bu yana hep iki kapılı üretilen dünyanın en çok satan spor otomobili Mustang'in yeni modeli, önümüzdeki 10 yıl içinde piyasaya sürülebilecek. Hibrit motor seçenekleriyle sunulması beklenen dört kapılı Mustang ile daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılması hedefleniyor. Ford sözcüsü ise konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını belirtti.

Ford, bayilerine Mustang'in dört kapılı bir versiyonunu üretme planını açıkladı. 1964'ten bu yana milyonlarca adet satan Mustang, bugüne kadar hep iki kapılı olarak üretildi.

Dört kapılı Mustang'in bu hafta düzenlenen bir bayi etkinliğinde tanıtıldığı belirtildi. Modelin, önümüzdeki 10 yıl içinde piyasaya sürülebileceği ve mevcut iki kapılı Mustang'e benzer bir tasarıma sahip olacağı ifade edildi.

Konuya yakın iki kaynak, yeni modelin hibrit motorla müşterilere sunulacağını belirtirken, başka bir kaynak ise aracın hibrit 8 silindir motor ile üretileceğini söyledi.

Dünyanın en çok satan spor otomobili olan Mustang'in dört kapılı versiyonuyla daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılması hedefleniyor. Ford'dan bir sözcü ise gelecekteki ürünlerle ilgili spekülasyonda bulunmadıklarını ve konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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