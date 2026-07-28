Ford, Apple Haritalar'a geçiyor

Ford, elektrikli araçları için geliştirdiği yeni navigasyon sistemiyle Google tabanlı harita altyapısından vazgeçerek Apple Haritalar'a geçiyor. Sistem, sürücülerin telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan akıllı rotalara ulaşmasını sağlıyor ve batarya yönetimi, yol koşulları gibi teknik verilerle entegre çalışıyor.

Yeni harita sistemi, menzil optimizasyonu, şarj istasyonu ön koşullandırma ve sürüş destek sistemleriyle uyumlu olarak tasarlanıyor. İlk olarak Ford'un yeni pick-up platformunda kullanılacak bu özellik, gelecekteki SUV modellerine de yön verecek.

Kaynak: Haber Merkezi