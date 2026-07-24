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Ford ABD'de 565 Bin Aracını Geri Çağırıyor

Ford ABD'de 565 Bin Aracını Geri Çağırıyor
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Ford Motor Company, motor bölmesinde kısa devre kaynaklı yangın riski nedeniyle ABD'de 565 bin 691 aracını geri çağırdı. Karar, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyuruldu.

Ford Motor Company, ABD'de 565 bin 691 aracını geri çağırıyor. Geri çağırma kararı, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyuruldu.

NHTSA'ya göre, araçların motor bölmesinde meydana gelen kısa devre, ısı veya kıvılcım oluşturarak yangın riskini artırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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