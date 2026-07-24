Haberler

Ford, 565 binden fazla aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

Ford, 565 binden fazla aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan geri çağırma bildirimine göre, Ford Motor Company motor bölmesindeki kablo demetindeki hasar nedeniyle 565.691 aracı geri çağırıyor. Kabloların aşınmaya karşı korumasız olması kısa devreye ve yangına yol açabiliyor.

Ford Motor Company, motor bölmesindeki kablo demetinin hasar görme riski nedeniyle 565.691 aracı geri çağırıyor. NHTSA'nın bildirimine göre, kablo demeti çevresindeki parçalarla hareket etmesi sonucu aşınarak kısa devre yapabiliyor. Bu durum yangın riskini artırıyor.

Geri çağırma kapsamındaki modeller arasında 2021-2026 Ford Bronco yer alıyor. Ford, 15 Ekim 2024 ile 20 Haziran 2026 arasında motor bölmesinden kaynaklanan 15 yangın raporu aldı. Bunlardan yedisi Bronco Raptor, sekizi ise standart Bronco modellerinde yaşandı. Yangınlarla ilgili herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Araç sahipleri, 24 Ağustos'tan itibaren mektuplarla bilgilendirilecek. Sorunun çözümü için yetkili Ford servislerinde kablo demetine ücretsiz koruyucu kılıf takılacak. Araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenmek isteyenler, NHTSA'nın web sitesinde VIN numarası, eyalet ve plaka bilgileriyle sorgulama yapabilir veya Ford müşteri hizmetlerini arayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim

Sağlık Bakanı'nın Karadenizlilere çok önemli bir uyarısı var
Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi

Beklediği haber geldi

Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor

35 il için "tehlike" var! Valilikler uyardı, AFAD SMS attı
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme