Ford, 565 binden fazla aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

Ford Motor Company, motor bölmesindeki kablo demetinin hasar görme riski nedeniyle 565.691 aracı geri çağırıyor. NHTSA'nın bildirimine göre, kablo demeti çevresindeki parçalarla hareket etmesi sonucu aşınarak kısa devre yapabiliyor. Bu durum yangın riskini artırıyor.

Geri çağırma kapsamındaki modeller arasında 2021-2026 Ford Bronco yer alıyor. Ford, 15 Ekim 2024 ile 20 Haziran 2026 arasında motor bölmesinden kaynaklanan 15 yangın raporu aldı. Bunlardan yedisi Bronco Raptor, sekizi ise standart Bronco modellerinde yaşandı. Yangınlarla ilgili herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Araç sahipleri, 24 Ağustos'tan itibaren mektuplarla bilgilendirilecek. Sorunun çözümü için yetkili Ford servislerinde kablo demetine ücretsiz koruyucu kılıf takılacak. Araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenmek isteyenler, NHTSA'nın web sitesinde VIN numarası, eyalet ve plaka bilgileriyle sorgulama yapabilir veya Ford müşteri hizmetlerini arayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi