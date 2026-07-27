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Ford Bronco’da yangın riski: 565 bin araç geri çağrıldı

Ford Bronco’da yangın riski: 565 bin araç geri çağrıldı
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Ford, 2021-2026 arası üretilen Bronco ve Bronco Raptor modellerinde kablo demeti aşınması nedeniyle yangın riski tespit etti. 565.691 araç geri çağrılırken, ücretsiz onarım için sahipler bayilere yönlendirilecek.

Ford, 2021-2026 yılları arasında üretilen 565.691 adet Bronco ve Bronco Raptor modelini geri çağırdı. Araçlarda motor bölümündeki kablo demetinin yetersiz aşınma koruması nedeniyle kısa devre ve yangın riski bulunuyor.

Şirket mühendisleri, 80'den fazla araçta yaptıkları incelemelerde sürtünme ve yıpranma izleri tespit etti. Toplam 15 yangın vakasıyla bağlantılı olduğu belirlenen sorun için araç sahipleri yetkili bayilere yönlendirilecek ve onarım ücretsiz yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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