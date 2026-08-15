FIA, Rus ve Belaruslu sürücülere yönelik kısıtlamaları kaldırdı

Rus ve Belaruslu sürücüler, takımlar ve yetkililer artık ulusal bayrakları, sembolleri ve marşlarıyla yarışabilecek. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Cuma günü yaptığı açıklamada, Rus ve Belaruslu motor sporları katılımcılarına yönelik kısıtlamaları kaldırdığını duyurdu.

Dünya Motor Sporları Konseyi'nin (WMSC) kararı, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından getirilen acil durum önlemlerini revize ediyor. Daha önce Rus ve Belaruslu yarışmacıların ulusal sembollerini kullanmaları ve marşlarını çalmaları yasaklanmış, tarafsızlık taahhüdü imzalamaları zorunlu kılınmıştı. Yeni kararla bu yükümlülükler kaldırıldı.

FIA, katılımın ev sahibi ülkelerdeki yasalara tabi olduğunu belirtirken, Ukrayna'daki durumu izlemeye devam edeceğini ve gerektiğinde yaptırımlara uygun yeni önlemler alabileceğini ifade etti. Değişiklikler, Rusya ve Belarus'ta uluslararası motor sporları etkinliği düzenleme yasağını kapsamıyor. Formula 1, 2022'de Rus Grand Prix organizatörüyle sözleşmesini feshetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi