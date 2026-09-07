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Eylül 2026 Otomotiv Fiyat Listeleri: Audi, KGM SsangYong ve BYD Yeni Fiyatlarını Açıkladı

Eylül 2026 Otomotiv Fiyat Listeleri: Audi, KGM SsangYong ve BYD Yeni Fiyatlarını Açıkladı
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Audi, KGM SsangYong ve BYD, Eylül 2026 için geçerli olacak tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını duyurdu. Listelerde elektrikli modellerden dizel SUV'lara kadar geniş bir yelpaze dikkat çekiyor.

Audi, KGM SsangYong ve BYD, Eylül 2026 fiyat listelerini açıkladı. Yeni dönemde elektrikli modellerden dizel SUV'lara kadar pek çok araç için geçerli olacak tavsiye edilen perakende fiyatları duyuruldu.

Audi listesinde A3 Sportback 3 milyon 614 bin 616 TL'den başlarken, Q2 3 milyon 735 bin 775 TL'den satışa sunuluyor. Elektrikli A6 e-tron 8 milyon 341 bin 960 TL, hibrit A6 ise 13 milyon 503 bin 328 TL olarak belirlendi. Lüks sınıfın amiral gemisi A8 ise 24 milyon 459 bin 206 TL'den başlıyor.

KGM SsangYong'da elektrikli pick-up Musso EV 2 milyon 454 bin 874 TL, elektrikli SUV Torres EVX ise 2 milyon 474 bin 830 TL'den başlıyor. Benzinli Torres 2 milyon 935 bin TL, Actyon 3 milyon 550 bin TL olurken, dizel pick-up Musso Grand 2 milyon 65 bin TL ve kompakt SUV Korando 2 milyon 375 bin TL'den listede yer alıyor.

BYD'nin Eylül 2026 listesinde tüm modeller elektrikli olarak öne çıkıyor. Sportif sedan SEAL 4 milyon 77 bin TL, SUV SEALION 7 4 milyon 190 bin TL'den başlıyor. Üst sınıf sedan HAN 4 milyon 873 bin TL'ye 300 bin TL kampanya uygulanırken, geniş SUV TANG 5 milyon 418 bin TL ile en pahalı model olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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