Haberler

Refüje Çarpan Otomobil Takla Attı; 5 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

1) REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL, TAKLA ATTI; 5 YARALI

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin, refüje çarpıp takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Sarıcakaya kara yolunda meydana geldi. İ.D.'nin (65) kontrolünü yitirdiği 26 EC 969 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen otomobilde yaralanan sürücü İ.D. ile yolcu konumundaki M.D. (57), B.D. (17), T.K. (17) ile M.N.B. (17), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık tehdit etti
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede