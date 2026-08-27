Elektrikli Araçlarda Phantom Drain: Beklenen Şarj Kaybı ve Önlemler
Uzun süre kullanılmayan elektrikli otomobillerde batarya, arka planda çalışan sistemler nedeniyle doğal olarak şarj kaybeder. Bu durum 'Phantom Drain' olarak adlandırılır ve normal bir özelliktir. Ancak doğru önlemlerle batarya tüketimi minimuma indirilebilir.
Uzun süre kullanılmadan duran elektrikli bir otomobilin bataryası doğal olarak şarj kaybeder. Arka planda çalışan sistemler, bağlantılar ve havalandırma kontrolleri bu kaybı tetikler. Bu durum 'Phantom Drain' olarak adlandırılır.
Araç şarj doluyken park edildiğinde, saatler sonra şarj seviyesinin azaldığını görebilirsiniz. Bu, bataryada kaçak olduğu anlamına gelmez; elektrikli araçların normal bir özelliğidir. Tıpkı akıllı telefon gibi, araç da kendi iç sistemleriyle enerji harcar.
Ancak doğru önlemler alındığında bu batarya tüketimi minimuma indirilebilir.