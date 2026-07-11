Kia, 463 bin Telluride SUV'yi yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

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NHTSA, bazı araçlarda ön elektrikli koltuk motorunun aşırı ısınarak yangına yol açabileceğini duyurdu. Araç sahiplerine, onarım yapılana kadar araçlarını açık havada park etmeleri önerildi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), ön elektrikli koltuk motorunun sıkışmış bir düğme veya hatalı onarım nedeniyle aşırı ısınabileceğini ve araç sürüş veya park halindeyken yangına yol açabileceğini belirtti.

NHTSA, etkilenen araç sahiplerine en son onarım yapılana kadar araçlarını açık havada ve yapılardan uzak park etmelerini tavsiye ediyor. Bayiler ücretsiz olarak elektronik sigorta düzeneği kuracak ve bildirimler 13 Ağustos'ta gönderilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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