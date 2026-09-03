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Elektrikli Araçlarda Yangın Öncesi Uyarı Sinyalleri

Elektrikli Araçlarda Yangın Öncesi Uyarı Sinyalleri
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Uzmanlar, elektrikli araçlarda batarya güvenliği için yangın öncesi ortaya çıkabilecek belirtilere dikkat çekiyor. Aşırı ısınma, tıslama ve gaz çıkışı, kimyasal koku, şarj sorunları ve duman gibi işaretler ciddi arıza habercisi olabilir. Bu durumlarda araçtan uzaklaşılmalı ve müdahale yalnızca uzman ekiplerce yapılmalıdır.

Elektrikli araçlarda batarya güvenliği önemli. Uzmanlar, yangından önce bazı belirtilerin ortaya çıkabileceğini ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

En önemli uyarı sinyali aşırı ısınma. Şarj ya da kullanım sırasında normalin üzerinde sıcaklık artışı termal kaçağa yol açabilir. Ayrıca batarya bölgesinden tıslama, çatırdama gibi sesler veya gaz çıkışı kimyasal sorunun habercisi olabilir.

Keskin kimyasal yanık kokusu, şarjın ani kesilmesi ya da tamamlanamaması, anormal ısınma gibi durumlar da arıza işareti. Duman veya buhar çıkışı ise en ciddi belirti. Kaza sonrası hasar hemen görülmeyebilir; gösterge panelindeki EV/batarya uyarı lambası dikkate alınmalı.

Bu belirtiler varsa araçtan uzaklaşılmalı, çalıştırmak ya da şarj etmek denememeli. Müdahale sadece uzman ekiplerce yapılmalı.

Kaynak: Haber Merkezi
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