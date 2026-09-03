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Elektrikli araçlarda şarj krizi büyüyor: 464 bin araca sadece 46 bin istasyon

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Türkiye'de elektrikli araç sayısı 464 bin 873'e ulaşırken, şarj noktası sayısı 46 bin 665'te kaldı. Yoğun bölgelerde uzun kuyruklar ve bakım sorunları yaşanıyor; uzmanlar altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Elektrikli araç kullanımı Türkiye'de hızla yaygınlaşırken, şarj altyapısındaki yetersizlikler giderek büyüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Temmuz 2026 itibarıyla elektrikli araç sayısı 464 bin 873 adede ulaştı. Buna karşılık toplam şarj noktası sayısı yalnızca 46 bin 665 seviyesinde kaldı. Bu durum, yoğun bölgelerde ve uzun yollarda şarj istasyonu bulma ve bekleme sürelerini ciddi bir sorun haline getiriyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, elektrikli otomobil satışlarındaki artışı da gözler önüne seriyor. Ağustos ayına kadar geçen 8 aylık dönemde elektrikli otomobil satışları 105 bin 951 adet olarak gerçekleşti ve toplam satışlardan yüzde 18,8 pay aldı. Araç sayısındaki hızlı artış, mevcut şarj altyapısının yetersiz kalmasına neden oluyor.

İstasyon sayısındaki artışa rağmen, sürücüler özellikle yoğun saatlerde, tatil dönemlerinde ve ana arterlerde uzun kuyruklar oluştuğunu ifade ediyor. Ayrıca, şarj istasyonlarındaki arızalar sıkça yaşanıyor. Vatandaşlar, binalardaki istasyonların bakımı için başvurduklarında geç dönüş aldıklarını belirtiyor. Şirketlerin arıza ve bakım süreçlerinde daha hızlı hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, elektrikli araçların yaygınlaşması için şarj altyapısının güçlendirilmesi ve bakım süreçlerinin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Aksi takdirde, artan araç sayısıyla birlikte şarj sorunlarının daha da artacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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