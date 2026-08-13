Haberler

Efsane Otomobiller Elektrikli Olsa Nasıl Görünürdü?

Efsane Otomobiller Elektrikli Olsa Nasıl Görünürdü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tofaş Şahin, Doğan, Broadway, Anadol ve Tempra gibi unutulmaz modeller, elektrikli motorlarla yeniden tasarlanırsa nasıl görüneceği hayali çizimlerle gösterildi. Farlar, LED şeritler ve nostaljik spor çizgiler öne çıkıyor; efsane Devrim de bu gelecekte yer alıyor.

Türkiye otomobil tarihinde üretimi yıllar önce sona ermesine rağmen unutulmayan modeller var. Tofaş Şahin, Doğan, Renault Broadway, Anadol, Murat 124 ve Tempra bir dönemin vazgeçilmezleriydi.

Bu otomobiller günümüzde üretilmeye devam etseydi ve benzinli ya da dizel yerine tamamen elektrikli motorla yeniden tasarlansaydı nasıl görünürdü? Hayali çizimlerde Şahin'in farları, Murat 124'ün LED şeridi, Anadol'un nostaljik sportifliği ve Tempra'nın modern çizgileri dikkat çekiyor.

Yeniden tasarlanan modeller arasında Broadway, Taunus ve Palio da yer alıyor. Bonus olarak, dönemin efsanesi elektrikli Devrim de bu hayali gelecekte kendine yer buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan iki elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var

Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
Vlahovic'in beş escortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Vlahovic'in beş escortla yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler

Bir günde bütün ailesini kaybeden babadan kahreden sözler
İşte Bakan Çiftçi'nin 'Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti' dediği dev merkez

İşte Bakan Çiftçi'nin "Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı
Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

Bu domateslerin sırrı çözüldü!