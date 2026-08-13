Efsane Otomobiller Elektrikli Olsa Nasıl Görünürdü?

Türkiye otomobil tarihinde üretimi yıllar önce sona ermesine rağmen unutulmayan modeller var. Tofaş Şahin, Doğan, Renault Broadway, Anadol, Murat 124 ve Tempra bir dönemin vazgeçilmezleriydi.

Bu otomobiller günümüzde üretilmeye devam etseydi ve benzinli ya da dizel yerine tamamen elektrikli motorla yeniden tasarlansaydı nasıl görünürdü? Hayali çizimlerde Şahin'in farları, Murat 124'ün LED şeridi, Anadol'un nostaljik sportifliği ve Tempra'nın modern çizgileri dikkat çekiyor.

Yeniden tasarlanan modeller arasında Broadway, Taunus ve Palio da yer alıyor. Bonus olarak, dönemin efsanesi elektrikli Devrim de bu hayali gelecekte kendine yer buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi