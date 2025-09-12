Haberler

Edirne'de Trafik Kazasında 70 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne'de TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 70 yaşındaki Vilayet Araz, direksiyon hakimiyetini kaybederek üst geçidin ayağına çarpıp, ağaca çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Söğütlüdere mevkisinde meydana geldi. Vilayet Araz'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 JUP 40 plakalı otomobil, üst geçidin ayağına çarpıp, yaklaşık 15 metre şarampole sürüklenerek, ağaca çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Araz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Araz'ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Araz'ın İstanbul istikametinden torununun doğum gününe katılmak üzere kızı ve damadının yanına geldiği öğrenildi.Jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
